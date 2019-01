To overvågningsvideoer er noget af det, der har politiets opmærksomhed i forsøget på at finde frem til den norske kvinde, der i hele 72 dage har været forsvundet og frygtes kidnappet.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, der er gift med en af landets rigeste mænd, forsvandt fra sit hjem nær Oslo den 31. oktober.

Nu ønsker politiet at komme i kontakt med tre personer, der er blevet set på overvågningskamera foran den bygning, hvor manden - milliardæren Tom Hagen - arbejder. Det oplyste politiet på et pressemøde torsdag.

På den ene overvågningsvideo ses en person gå uden for bygningen klokken 07:36 om morgenen den 31. oktober, hvorefter personen vender om og går tilbage.

Den anden video - som er optaget 24 minutter senere - viser, at en person bliver passeret af en cyklist.

»Vi ønsker at komme i kontakt med de personer,« sagde politiinspektør Tommy Brøske på et pressemøde torsdag formiddag.

Samtidig forklarede han, at politiet ikke kan udelukke, at nogen har holdt øje med den norske rigmandsfamilie i dagene op til, at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt.

»Vi kan ikke udelukke, at familien eller arbejdspladsen har været holdt under observation,« fortæller politiinspektøren.

Der har ikke været nogen kontakt med den eller de personer, der har fremsat et krav om løsepenge - og der har heller ikke været livstegn fra Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, siden politiet onsdag formiddag stod frem og fortalte om sagen.

»Vi ved ikke, hvor hun holdes skjult. Vi ved heller ikke, om hun var været det samme sted, siden hun forsvandt,« forklarede Tommy Brøske.

Han bekræftede dog, at der var fundet et dokument.

»Vi kan videre bekræfte, at der er blevet fundet et skriftligt dokument, hvoraf trusler og kravet (om løsepenge, red.) fremgår. Vi kan ikke gå nærmere ind på indholdet af dokumentet,« fortalte han.

Flere norske medier har siden onsdag beskrevet, hvordan Tom Hagen den 31. oktober kom hjem til et tomt hus, hvor han fandt sedlen, der skulle være skrevet på dårligt norsk.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med den norske rigmand Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Han har primært tjent sin formue ved køb og salg af strøm og ejendomsudvikling, og han menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner - svarende til 1,3 milliarder danske kroner.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og Tom Hagen har tre børn og flere børnebørn.