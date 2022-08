Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tårerne løber ned ad kinderne på Charity Oriachi, da hun lørdag møder pressen efter, at hendes mand blev tævet til døde på åben gade.

»Jeg har brug for retfærdighed. Smerten er for meget. Smerten er for meget for mig,« fortæller hun gentagne gange med en rystende stemme til The Guardian.

Den 39-årige nigerianske gadesælger, Alika Ogorchukwu, blev fredag tvunget ned at ligge på åben gade, mens overfaldsmanden sad oven på ham og uddelte adskillige slag.

Ogorchukwu vrider sig gentagne gange, mens han modtager slag efter slag.

Overfaldet slutter med, at gerningsmanden stjæler hans mobiltelefon og efterlader den 39-årige gadesælger livløs på gaden.

Videomateriale af episoden, der i øjeblikket florerer på sociale medier, viser overfaldet ske ved højlys dag, mens ingen forbipasserende forsøger at gribe ind eller kontakte politiet.

Og netop den manglende indgriben har sendt chokbølger gennem Italien og fyret op under debatten om racisme i landet.

Episoden fik sågar hundredvis af demonstranter til at gå på gaden lørdag for at protestere mod drabet, der fandt sted i den italienske by Civitanova.

Det vrimler med blomster, kort og beskeder på det sted, hvor overfaldet fandt sted. Foto: Stringer Vis mere Det vrimler med blomster, kort og beskeder på det sted, hvor overfaldet fandt sted. Foto: Stringer

Flere mener nemlig, at folk ikke ville reagere på samme måde, hvis ofret var en hvid mand. Samtidig ønsker Alika Ogorchukwu svar på, hvorfor ingen hjalp hendes mand, som hun har to børn sammen med.

Gentagne gange råbte hun op om, at hun ønskede retfærdighed og gerne vil se gerningsmanden i øjnene, så hun kunne stille ham spørgsmålet: Hvorfor dræbte du min mand?

Ifølge det italienske medie Corriere della Sera er en 32-årig italiensk mand fra Salerno i Campania-regionen blevet anholdt for at stå bag drabet og tyveriet. Overfaldet skete angivelig, fordi gadesælgeren henvendte sig 'insisterende' til ham for at sælge tørklæder og tigge om penge.

Sideløbende med det brutale drab befinder Italien sig midt i en valgkamp, hvor bølgerne i forvejen går højt om blandt andet racisme, flygtninge og migranter.