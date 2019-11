Utroskab eller mistanken om selv samme fik Claudia Sabou til at kigge sin mands telefon igennem.

I den fandt hun dog ikke, hvad hun søgte efter, men kunne i stedet afsløre en seks år gammel mordgåde.

For seks år siden blev 55-årige britiske kvinde Valerie Graves brutalt myrdet. Mens hun passede nogle venners hus i Bosham i West Sussex, England, over nytår, blev hun slået voldsomt og mange gange i hovedet med en hammer.

Alt tydede på, at der var tale om et røveri, der var gået galt, og det skulle vise sig at være rigtigt.

Det britiske politi indsamlede tusindvis af DNA-spor, men forgæves.

Morderen var som sunket i jorden.

Lige indtil 27-årige Claudia Sabou, som bor i Transylvanien i Rumænien, så på sin mands telefon og fandt en søgehistorik, der blandt andet inkluderede ‘drab i Bosham’ og ‘hammer’, skriver The Times.

»Jeg viste ham telefonen og spurgte ham, ‘hvad handler det her om?’ Der var et billede af en hammer, og jeg spurgte ham, ‘er det ikke den hammer, du havde i England?,« forklarede Claudia Sabou over en Skype-forbindelse i retten.

Hun gjorde det klart, at hun ville forlade manden, 28-årige Cristian Sabou, men han truede hende til at blive og ikke sige noget til nogen.

Det overholdt hun dog kun, til han rejste til England for at arbejde - hvilket han havde gjort flere gange efter mordet.

Faktisk blev han i England i fire år, inden han rejste hjem i Rumænien for at finde arbejde på en byggeplads.

Årsagen, til at han kendte til huset i Bosham, var, at han havde arbejdet for familien af flere omgange, skriver The Guardian.

Politiet blev kontaktet, men først ni måneder efter Claudia Sabous første mail til myndighederne, skete der noget.

I april indhentede det britiske politi en DNA-prøve fra Cristian Sabou. To måneder senere blev han anholdt.

Retssagen mod ham blev afsluttet i mandags, hvor han erkendte sig skyldig i mordet på Valerie Graves.

Han blev idømt livstid og kan tidligst se frem til en prøveløsladelse efter 23 års afsoning, skriver The Telegraph.