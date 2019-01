Abul Bajandar blev kendt som træmanden, hvor billeder af særligt hans hænder er gået verden rundt. På hænderne groede ukontrollerbare vorter, der voksede sig ualmindeligt store og til en forveksling kunne ligne træ.

Nu ser hans skæbne ud til at være mere tragisk end som så.

For to år siden var han ellers jublende glad, da han tilsyneladende var blevet opereret og dermed sluppet af med sin sygdom.

Men glæden var kort. For nye vorteudbrud har igen spredt sig på både hænder og fødder.

Abul Bajandar lider af en sjælden hudsygdom, der er brudt ud igen.

Det nye udbrud er resultatet af, at Abul Bajandar, der er fra Bangladesh, flygtede fra hospitalet, inden de havde erklæret hans behandling for en succes.

Det skriver South China Morning Post.

Han flygtede ifølge mediet, da lægerne fortalte, at han havde fået et lille tilbagefald.

»Jeg lavede en fejl ved at forlade hospitalet. Jeg søgte alternativ behandling, men kunne ikke finde nogen. Jeg forstår nu, at jeg skulle have fortsat behandlingen på hospitalet,« siger Abul Bajandar til South China Morning Post.



Abul Bajandar kørte cykeltaxa, indtil hans sygdom forhindrede ham i at gennemføre sit arbejde.

Det er den sjældne hudsygdom epidermodysplasia verruciformis, som 28-årige Abul Bajandar lider af.

Hudsygdommen er arvelig, men det var først da Abul Bajandar blev teenager, at han begyndte at udvikle de trælignende vorter.

Vorterne ligner og føles som træ, og da det var værst, kort inden operationerne begyndte, slæbte han rundt på sammenlagt fem kilo vorter på hænder og fødder - hvor det dog var øjensynligt værst på hænderne.