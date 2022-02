Du husker det sikkert.

6. januar sidste år gik det verden rundt, da vrede tilhængere af USA's afgående præsident Donald Trump stormede Kongressen i Washington D.C.

Nu lader det til, at et af Donald Trumps nærmeste familiemedlemmer skal tale med det særlige udvalg, der er sat til at undersøge stormløbet, der kostede fem personer livet.

Helt konkret drejer det sig om hans ældste datter, Ivanka Trump, der skal fortælle om, hvordan hun oplevede det hele.

Sådan så stormløbet mod Kongressen i Washington D.C. 6. januar sidste år ud. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Sådan så stormløbet mod Kongressen i Washington D.C. 6. januar sidste år ud. Foto: SHANNON STAPLETON

»Ivanka Trump er i diskussioner med udvalget om frivilligt at møde op til et interview,« bekræftede en talskvinde for Trump i en erklæring onsdag, som det amerikanske medie ABC News, har set.

Ivanka Trump var sammen med en lille håndfuld hjælpere med præsidenten inde i den vestlige fløj, da Kongressen var under angreb.

Så det er formentlig derfor, udvalget vil tale med hende.

I øvrigt har ABC News tidligere rapporteret, at udvalget er i aktive forhandlinger med Trump-advokaten Rudy Giuliani om også at møde op til et interview om stormløbet.