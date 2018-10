Der er 75 trin. 75 smalle trin. Og det er for foden af dem, at fader Damien lander. Stendød.

Nu tyder meget på, at de 75 berømte trin endelig får den plads i historien, som de har fortjent. For selv om det er 45 år siden, at gyserklassikeren 'Eksorcisten' havde premiere, er trinnene i Georgetown, Washington stadig så berømte, at byens myndigheder overvejer at frede dem. Og det er på tide, mener manden, der har kæmpet for sagen.

»De er blevet en turistattraktion i byen,« siger Andrew Huff til nyhedsbureauet AFP.

Denne Halloween-aften er der uden tvivl mange, der gør et ihærdigt forsøg på at skræmme deres omgivelser fra vid og sans. Men det er nok de færreste, der kan matche den skræk, som 'Eksorcisten' satte i sit publikum tilbage i 1973.

Andrew Huff er filmnør og elsker ikke mindst 'Eksorcisten, som han har set 100 gange. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP Vis mere Andrew Huff er filmnør og elsker ikke mindst 'Eksorcisten, som han har set 100 gange. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Historien om den 12-årige Regan - spillet af Linda Blair - hvis opførsel og påfund efterhånden bliver så bizar og ekstrem, at hendes mor i desperation kontakter en katolsk præst, som har erfaring med eksorcisme. Og han, den unge fader Damien, kommer på en opgave, der er så stor, at han må alliere sig med den aldrende præst fader Merrin.

For Regan er besat. Af ikke bare én men adskillige onde ånder.

I den berømte scene med trapperne har fader Damien forsøgt at udøve eksorcisme den unge pige. Men ender altså med selv at blive besat at en af de onde ånder, hvorpå han kaster sig ud fra vinduet, vælter ned ad trapperne og dør.

Og ifølge Andrew Huff - som er så stor fan af filmen, at han har set den nok de første 100 gange - måtte scenen skydes om tre gange, før den var i kassen.

»Selv hvis trinnene var dækket med gummi, er der godt nok lang vej ned for den stuntmand, der spillede scenen,« siger han til AFP.

I en årrække har Andrew Huff løbet byens myndigheder på dørene i et forsøg på at sikre, at de berømte trin - som blev bygget tilbage i 1895 - ikke blev revet ned i forbindelse med nyopførsler af moderne boliger i kvarteret.

Og nu ser det ud til, at hans anstrengelser har givet pote. I hvert fald skal Washingtons fredningsnævn tage endelig stiling til sagen 15. november.