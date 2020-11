De første projektiler fungerer som en afledningsmanøvre. En fælde.

I en skudsikker bil sidder topforsker Mohsen Fakhrizadeh beskyttet mod de ellers dræbende kugler. Først da han undrende stiger ud af køretøjet for at undersøge, hvad der netop er sket – uvidende om at han er i livsfare – bliver atomguruen et blottet bytte for sine snigmordere.

Nu lyder en ny skudsalve. Mindst tre projektiler fra et fjernstyret maskingevær gennemborer Mohsen Fakhrizadeh. En bodyguard bliver også ramt.

Scenen udspiller sig på en landevej ved bjerget Damavand i Iran. Knap 70 kilometer fra hovedstaden Teheran.

Ifølge billeder fra iransk stats-tv er dette bilen, hvori topforskeren blev skudt og dræbt. Foto: - Vis mere Ifølge billeder fra iransk stats-tv er dette bilen, hvori topforskeren blev skudt og dræbt. Foto: -

En kortege bestående af den armerede bil med Mohsen Fakhrizadeh og hans hustru som de primære passagerer samt yderligere tre biler med sikkerhedspersonel er fredag eftermiddag på farten, da de kører direkte ind i et baghold.

Det skal vise sig at blive atomforskerens endeligt.

Så snart Fakhrizadeh går til jorden, eksploderer den Nissan, hvorfra det fjernstyrede maskingevær har afsendt skudsalver. Den holder omkring 150 meter længere fremme ad vejen. Vragdele bliver spredt ud over asfalten.

Angrebet varer i alt tre minutter.

Et billede af Mohsen Fakhrizadeh pryder forsiden af hans kiste. Han bliver mandag æret for sin indsats for den islamiske republik. Foto: WANA NEWS AGENCY Vis mere Et billede af Mohsen Fakhrizadeh pryder forsiden af hans kiste. Han bliver mandag æret for sin indsats for den islamiske republik. Foto: WANA NEWS AGENCY

Detaljerne omkring likvideringen af Mohsen Fakhrizadeh er de seneste fra historien om, hvordan atomforskeren brutalt blev dræbt.

Forskere likvideret på stribe

Men den 62-årige forsker, der regnes for at være hovedmanden bag irans hemmelige bestræbelser på at udvikle atomvåben, er ingenlunde den eneste tilknyttet landets atomprogram, der har mistet livet som følge af det klassificerede arbejde for den islamiske republik.

Faktisk tegner der sig et klart mønster for, hvordan atomforskere i Iran bliver likvideret.

I 2010 blev partikelfysiker Masoud Ali Mohammadi dræbt af en fjernstyret bombe, der var påspændt hans motorcykel, da han forlod sit hjem i Teheran.

Samme år blev Majid Shahriar slået ihjel, da hans banemænd kørte op ved siden af videnskabsmandens bil og i fart placerede en bombe på køretøjet.

Samme dag blev den daværende chef for atomprogrammet Fereidoon Abbasi Davani forsøgt likvideret. Både han og Majid Shahriar har arbejdet sammen med Mohsen Fakhrizadeh.

I 2011 blev forsker Darioush Rezaeinejad skudt af drabsmænd på en kørende motorcykel, mens den næstkommanderende på et anlæg til uranberigelse i byen Natanz Mostafa Ahmadi Roshan blev myrdet under et bombeangreb året efter. En magnetisk sprænganordning detonerede på hans Peugoet 405, da atomforskeren var på vej på arbejde.

Ingen har taget ansvaret for det spektakulære plot i sidste uge. Ifølge lektor fra Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen peger pilen i retning af Israel, som iranerne også selv anklager for at stå bag.

Israel har da også klart tilkendegivet, at Mohsen Fakhrizadeh anses for at være en fjende.

I 2018 lykkedes Israel med at anskaffe enorme mængder dokumenter fra Iran. På baggrund af de belastende akter kunne Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, på direkte tv udpege Mohsen Fakhrizadeh som en hovedperson i Irans atomprogram.

»Husk det navn,« sagde Benjamin Netanyahu.

Peter Viggo Jakobsen tror ikke, at Iran vil lide et nævneværdigt tab som følge af drabet på Mohsen Fakhrizadeh. Han forventer, at Irans ambitioner om at udvikle atomvåben fortsætter uagtet.

Atomforsker Mostafa Ahmadi-Roshan blev dræbt i 2012. Arkivfoto Foto: - Vis mere Atomforsker Mostafa Ahmadi-Roshan blev dræbt i 2012. Arkivfoto Foto: -

»Det her er ikke nogen ny politik. Der er flere eksempler på, at mennesker med formodet tilknytning til atomprogrammet er blevet dræbt.«

»Iranerne har i lang tid vidst, at manden var i livsfare. Det vil sige, at de har været godt dumme, hvis de ikke har gearet deres organisation til, at de kunne miste ham,« siger eksperten.

Han fortsætter:

»Jeg tror ikke på, at han er særlig vigtig længere. Programmet var fuldt på plads i 2015, og der må være masser af andre mennesker, der er i stand til føre forretningen videre.«

Præsident i den islamiske republik Hassan Rouhani, ses her omfavne familien til dræbte Darioush Rezaeinejad. Arkivfoto Foto: HO Vis mere Præsident i den islamiske republik Hassan Rouhani, ses her omfavne familien til dræbte Darioush Rezaeinejad. Arkivfoto Foto: HO

»Selvfølgelig er det irriterende for iranerne, at han blev dræbt, han kan have været en karismatisk leder, han kan have gjort arbejdet mere effektivt, ligesom det var tilfældet for general Qassam Soleiman (der blev dræbt i januar, red.), men det har heller ikke fået den iranske revolutionsgarde til at falde fra hinanden.«

Når nogen alligevel har ønsket Mohsen Fakhrizadeh død, så skyldes det et behov for at trække en streg i sandet, vurderer Peter Viggo Jakobsen.

»Det er et spørgsmål om at sende et politisk signal om, at Israel ikke vil sky nogen midler for at få lukket det atomprogram,« siger han.

Mohsen Fakhrizadeh blev erklæret død på et hospital fredag eftermiddag.