Tyskland står i en svær økonomisk krise. Det stod klart onsdag i sidste uge, efter en spektakulær afgørelse i en domstol.

Det har fået de tyske partier, der danner rammen om regeringen, til at indkalde til et regulært krisemøde.

Det skriver det norske Børsen.

»Huset brænder,« fortæller en regeringsembedsmand til Bloomberg efter mødet.

Udtalelsen kræver lidt forklaring. Det bliver en smule teknisk, så hold fast.

For det står kritisk til for den tyske økonomi, mener flere. De påpeger, at årsagen er den såkaldte 'gældsbremse,' der blev indskrevet i forfatningen i 2009.

Derfor er der sået tvivl, om hvorvidt den overhovedet var en god idé i første omgang.

»Det er den største fejltagelse i tysk økonomisk politik i de sidste 20-30 år. Denne dumme ting er nu en del af forfatningen, og man kan ikke slippe af med den,« forklarer Jens Südekum, der er professor i international økonomi ved Heinrich-Heine-Universität i Düsseldorf til Financial Times, skriver mediet.

Konkret betyder 'gældsbremsen,' at regeringen ikke kan have et underskud på mere end 0,35 procent af BNP, justeret for den økonomiske cyklus.

Budgetkrisen fik ben at gå på, da en domstol blokerede regeringens plan om at overføre 60 milliarder euro i uudnyttet lånekapacitet til en 'klima- og transformationsfond.'

Fonden skal finansiere projekter, der bekæmper klimaforandringer og moderniserer den tyske industri.

Men her bliver det rigtig speget.

For dommerne fremhævede altså de forfatningsmæssige budgetbremser, og konkluderede dermed, at denne overførsel 'ikke opfylder de forfatningsmæssige krav til nødlån,' skriver mediet.

Dermed står den tyske regering i en alvorlig krise.

Den skal nu finde en løsning på, hvordan de kan finansiere de 60 milliarder euro i det tyske budget på anden vis.

En af personerne bag 'gældsbremsen' er tidligere finansminister Peer Steinbrück, der mener, at reglen skal revurderes.

»Vi har brug for en 'gældsbremse,' men den, vi har, er tydeligvis ikke i takt med tiden længere,« forklarer han overfor Die Zeit.

De tyske myndigheder kan i krisesituationer, som under coronapandemien, omgå 'gældsbremsen.'

En mulig løsning på problemet er derfor at suspendere 'gældsbremsen' med tilbagevirkende kraft til 2023.