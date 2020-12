For første gang kan et veto fra Trump potentielt blive underkendt. Endelig beslutning ligger hos Senatet.

Repræsentanternes Hus stemmer for at underkende et veto, som præsident Donald Trump kort før jul nedlagde mod USA's forsvarsbudget.

I en afstemning mandag lokal tid stemmer i alt 322 medlemmer af det demokratisk ledede kammer for at underkende Trumps veto, mens 87 stemmer imod.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

109 medlemmer af præsidentens eget parti, Republikanerne, stemmer endda imod Trump.

Dermed er det op til Senatet, om Trumps veto får lov at gælde. En afstemning ventes i denne uge.

I begge kamre kræver det et flertal på to tredjedele at underkende præsidentens veto.

Sker det, vil det være første gang i Trumps præsidentperiode, at et veto fra ham bliver underkendt.

I Senatet har Republikanerne flertal, men forsvarsbudgettet havde en overvældende tilslutning på 84 stemmer for og 13 stemmer imod.

Loven, som også sætter den politiske retning for det amerikanske forsvarsministerium, er blevet vedtaget hvert eneste år siden 1960'erne. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Den seneste version af det kommende års forsvarsbudget går imod flere af Trumps ønsker.

Det sætter blandt andet en foreløbig stopper for præsidentens planer om at trække amerikanske soldater ud af Tyskland.

Trump har også været utilfreds med, at loven lægger op til at ændre navnene på amerikanske militærbaser, som er opkaldt efter sydstatsgeneraler.

Han har derudover krævet, at Kongressen ophæver en juridisk beskyttelse af teknologiselskaber.

Præsidenten ligger i strid med nogle af de store sociale medier, som ifølge ham er modstandere af konservative.

Budgettet er på omkring 4500 milliarder kroner. Det svarer til lige knap det dobbelte af hele Danmarks bnp i 2019.

/ritzau/