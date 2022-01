For mange mennesker har pandemien vendt op og ned på deres verdener.

Og det har man nu lavet et udtryk for i Colombia. Her er et hus vendt på hovedet, og byder besøgende på sjov efter måneder med coronarestriktioner.

»Jeg sagde 'jeg skal lave et hus på hovedet', og de sagde til mig: 'Ok sir, selvfølgelig, gå efter det.«

Ordene kommer fra østrigste Fritz Schall til nyhedsmediet Reuters. Han er designer på Columbias nye turistattraktion, Casa Loca, hvor alt vender på hovedet, der ligger i byen Guatavita, omkring 70 kilometer fra hovedstaden Bogota.

Konstruktionen har en hældning på fem grader til venstre og fem grader bagud, hvilket genererer en 'optisk' illusion hos de besøgende.

Schall har boet med sin familie i Colombia i 22 år, men inspirationen til at bygge Casa Loca kom fra en tur til hjemlandet Østrig, hvor designeren så et lignede hus tilbage i 2015.

Og ifølge ham passer husets udtryk på coronapandemien, der vendte op og ned på folks liv, både på chokerende og foruroligende måder.

Et besøg i huset, hvor alt som lofter, gulve, borde og stole vender på hovedet, skal dog byde på en lethjertet aflastning fra restriktioner og andre vanskeligheder, fortæller Schall til Reuters.

Casa Loca åbnede dørene, på hovedet, 8. januar 2022 og har på under en måned tiltrukket hundredvis af turister.