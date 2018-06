Selskabet Boeing vil udvikle verdens første hypersoniske fly med en topfart på over 6000 kilometer i timen.

København. Lang rejsetid kan være irriterende. Det ved flyproducenten Boeing, der nu vil udvikle et fly, som kan reducere rejsetiden fra London til New York med seks timer.

Det skriver det amerikanske medie NBC.

Der er tale om planer for verdens første hypersoniske fly. Det betyder, at det vil være i stand til at flyve fem gange hurtige end lydens hastighed eller hurtigere.

Med en topfart på over 6000 kilometer i timen skal flyet kunne fragte passagerer fra London til New York på blot to timer.

Normale fly flyver med en fart på cirka 900 kilometer i timen.

- Menneskeheden vil have, at tingene går hurtigere, siger chefforsker i projektet hos Boeing Kevin Bowcutt til NBC.

Der er dog endnu lange udsigter til det hurtige fly, som Boeing har fremlagt planerne for i denne uge.

20-30 år går der nok, før flyet går i luften, fortæller Bowcutt. Efter planen skal det kunne bruges både til militære og kommercielle formål.

Fra 1976 til 2003 fløj det supersoniske Concorde-fly over Nordatlanten med en topfart på 2200 kilometer timen, hvilket Boeings nye fly altså overgår betragteligt.

Concorde indstillede flyvningen efter et dødeligt styrt i Frankrig.

En tur i Boeings hypersoniske fly kan sammenlignes med, hvordan det er at rejse med et normalt fly. Der er dog alligevel et par betydelige forskelle, fortæller Bowcutt.

I stedet for at flyve i en højde på mellem 9 og 12 kilometer en kommer flyet til at være over 27 kilometer oppe.

- I den højde kan man se Jordens krumning under sig. Ovenover vil man se rummets sorthed, siger Bowcutt til NBC.

Følelsen, hvor man bliver skubbet tilbage mod sit sæde, når flyet accelererer for at lette, bliver noget mere langvarig i et hypersonisk fly. Normalt varer den følelse et minuts tid. I det hypersoniske fly vil den vare 12 minutter.

/ritzau/