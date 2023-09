Joe Bidens søn, Hunter Biden, er officielt blevet tiltalt for tre overtrædelser af våbenloven.

Det viser retsdokumenter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hunter Biden skal have have båret våbene ulovligt under påvirkning af stoffer.

Han har tidligere været tiltalt for skatteforseelser, og føderale anklagere har tidligere meddelt, at Hunter Biden ville blive tiltalt i løbet af september.

Hunter Biden nåede faktisk til enighed med anklagere om, at han var skyldig, men en føderal dommer afviste dette denne sommer.

Dommeren begrundede afvisningen med, at hun var bekymret for, om aftalen var lovlig – og for den immunitet, som den gav Hunter Biden.

Skatteanklagerne handler om, at Hunter Biden ikke har betalt skat af en indkomst på mere end 1,5 millioner dollar i 2017 og 2018. Det svarer til lidt over ti millioner kroner.

I stedet blev rigsadvokaten i Delaware, David Weiss, udpeget som en særlig efterforsker.

Hunter Biden har tidligere været åben om, at han i en vanskelig periode efter sin brors død tog stoffer og drak.

Sagen er blevet en politisk varm kartoffel i USA.

Flere republikanske medlemmer af Kongressen har henvist til muligheden for at anklage den amerikanske præsident, Joe Biden, for hans søns forretningsforbindelser.

Derudover beskylder de Justitsministeriet for at give præsidentsønnen for venlig en behandling.

Landets justitsminister Merrick Garland har afvist beskyldningerne om, at Hunter Biden skal være blevet udsat for favorisering.