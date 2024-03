Præsident Joe Bidens søn besvarede ikke spørgsmål fra pressen, men udleverede forberedt erklæring.

Præsident Joe Biden var ikke involveret i sønnen Hunter Bidens forretninger.

Sådan lyder påstanden fra Hunter Biden, der onsdag forklarede sig bag lukkede døre i Kongressen i USA.

Det fremgår af en forberedt indledende erklæring, som blev givet til en række medier onsdag på vej ind til høringen.

Hunter Bidens forretninger står i centrum for en igangværende rigsretsundersøgelse, som er et skridt inden en mulig egentlig rigsretssag mod præsidenten.

Men hele sagen er "ubegrundet", hævder Hunter Biden.

- Jeg involverede ikke min far i mine forretninger, siger Biden i de forberedte udtalelser ifølge nyhedsbureauet AFP.

Republikanerne forsøger at starte en rigsretssag mod præsidenten.

Formålet med undersøgelsen er blandt andet at finde ud af, om Joe Biden som vicepræsident under Barack Obama fik uretmæssigt gavn af sin nu 54-årige søns udenlandske forretninger.

Der er der hidtil ikke fremlagt beviser for.

Ved onsdagens lukkede høring var det ventet, at Hunter Biden blandt andet ville blive udspurgt om sin rolle i det kinesiske selskab CEFC og i bestyrelsen i det ukrainske energiselskab Burisma.

Undervejs har Republikanerne blandt andet henvist til påstande fra en FBI-informant, som nu anklages for at have løjet samt at være blevet fodret med falske oplysninger fra Ruslands efterretningstjeneste.

Hunter Biden sad i Burismas bestyrelse fra 2014 til 2019. Joe Biden var vicepræsident fra 2009 til 2017.

Ifølge nyhedsbureauet dpa besvarede Hunter Biden onsdag ikke spørgsmål fra pressen.

Forløbet op til høringen har været præget af strid mellem Hunter Biden og Republikanerne.

Hunter Biden sagde, at hvis afhøringen var hemmelig, gav det Republikanerne frit spil til at lække historier til pressen og fordreje hans udtalelser.

Men i januar nåede de frem til en aftale om en høring.

