Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Hungersnød står for døren, og i dag modtager vi en sidste advarsel.«

Ordene kommer fra FNs humanitære chef, Martin Griffiths. Han advarer om, at tørke vil presse dele af Somalia ud i hungersnød i dette år.

Den dystre udmelding kommer efter seneste FN-analyse af fødevareusikkerhed, som har fundet konkrete indikationer på, at hungersnød vil opstå i Baidoa- og Burhakaba-distrikterne i det sydlige Somalia. Det skriver The Guardian.

Regionen er nemlig ramt af den værste tørke i 40 år. Og konsekvenserne vil ramme distrikterne allerede mellem oktober og december år.

Derfor kalder Griffiths situationen for »sidste minut af 11. time for at redde liv« og sammenligner krisen med den i 2010-2011, hvor hungersnøden kostede næsten 260.000 menneskeliv, hvoraf halvdelen af dem var børn.

Og hvis ikke hjælpeindsatsen bliver øget markant nu og her, mener Griffiths, at tendenserne bag krisen er værre denne gang end i 2010.

Ifølge Integrated Food Security Phase Classification, som er et sporingsværktøj for global sult, så vil disse forhold sandsynligvis vare indtil i det mindste næste marts.

Generelt går det den gale vej med hungersnød i verden. Det viser en rapport uarbejdet af FN's Fødevareprogram og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation.

I 2021 var 239,4 millioner flere mennesker ramt af hungersnød sammenlignet med 2015. Det er en stigning på cirka 41,4 procent.

Værst står det til på det afrikanske kontinent. Her er det nu hver femte indbygger, som er ramt af underernæring.

Det er en stigning på 4,4 procentpoint sammenlignet med 2015 og gælder nu i alt 278 millioner afrikanere. Det svarer til 11,7 millioner flere end i 2015.