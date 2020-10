Hundredvis af personer fra den australske storby Melbourne strømmer i disse dage til stranden, da det forventes at blive den varmeste weekend i byen i syv måneder.

Mange er dog set komme til stranden uden at bære mundbind, og det er ikke lovligt med covid-19-restriktionerne i Australien lige nu.

Det skriver 7news.com.au.

Under de nuværende restriktioner i landet er man forpliget til at bære mundbind, undtagen når man drikker og spiser, ellers risikerer man en bøde på 200 australske dollars svarende til lige over 900 danske kroner.

Mange australiere flokkes til strandene i det gode vejr. Foto: 7NEWS Vis mere Mange australiere flokkes til strandene i det gode vejr. Foto: 7NEWS

Derudover er det i området tilladt at træne eller socialisere i to timer om dagen inden for en radius af 5 kilometer fra sit respektive hjem.

Derfor er de lokale sundhedsmyndigheder på tæerne denne weekend, da flere store folkemængder er set på flere strande i storbyen uden at bære mundbind.

Premierminister Daniel Andrews bønfaldt sine borgere om at overholde restriktionerne, selvom vejret bliver bedre, og at blive hjemme, hvis man har symptomer på corona.

Det er planen, at der vil ske lempelser af restriktionerne i området den 19. oktober.