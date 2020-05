Kritikere frygter, at Kina vil stramme grebet om Hongkong med ny lov. Det har søndag fået folk på gaderne.

Hundredvis af demonstranter protesterer søndag mod en plan om en kontroversiel ny kinesisk sikkerhedslov for Hongkong.

Demonstranterne har samlet sig i shoppingområdet Causeway Bay.

Imens bevogter politiet kontoret for Kinas repræsentation i Hongkong og stopper folk på gaden for at undersøge dem.

Samtidig advares demonstranter mod at forsamle sig mere end otte mennesker. Det er den øvre grænse under territoriets coronarestriktioner.

- Det er begyndelsen på slutningen, og tiden er virkelig ved at rinde ud for Hongkong, og det er vores begrundelse. Selv under Covid-19, forklarer aktivisten Joshua Wong om demonstrationens formål.

- Vi bliver stadig nødt til at bruge vores styrke til at demonstrere.

Byens regering har forsøgt at berolige offentligheden og udenlandske investorer, efter at nyheden om planerne om en sikkerhedslov kom.

Finansielle markeder har reageret negativt. Samtidig har udenlandske regeringer og politiske topfigurer fordømt planerne.

Kina vil ifølge udkastet til sikkerhedsloven give sig selv magten til at lave lovgivning for Hongkong i forhold til at forebygge og straffe terrorisme, løsrivelsesforsøg og indblanding fra udenlandske magter.

I sensommeren og efteråret sidste år samledes store prodemokratiske demonstrationer mod det kinesiske styre. Det kom mange gange til voldelige sammenstød.

