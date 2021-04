Demonstranter i adskillige tyske byer krævede lørdag, at regeringen går hårdere til værks i kampen mod corona.

Hundredvis af mennesker gik lørdag på gaden i byer over hele Tyskland med kravet om, at der indføres strengere coronaregler i landet.

Lørdagens demonstranter repræsenterer den såkaldte "Zero Covid"-bevægelse, der kæmper for hårdere restriktioner for at begrænse smittespredningen.

Bevægelsen står i skarp kontrast til de tusindvis af tyskere, der siden pandemiens begyndelse jævnligt har demonstreret mod regeringens coronatiltag.

Så sent som i sidste weekend demonstrerede over 10.000 mennesker i Stuttgart mod de ifølge dem for hårde restriktioner.

Men lørdag demonstrerede over 200 mennesker altså mod det modsatte i både Bremen og Hannover, mens cirka 50 mennesker dukkede op Göttingen. I Berlin forsamlede omkring to dusin sig, mens 70 var på gaden i Düsseldorf.

Det oplyser en talsmand for politiet.

"Zero Covid"-bevægelsen havde lørdag planlagt demonstrationer i omkring 30 byer i både Tyskland og Østrig.

Samlet set deltog adskillige tusind mennesker ifølge arrangørerne.

Demonstranterne krævede blandt andet at få en tre uger lang betalt pause fra arbejdet, fordi kontorbygninger og arbejdspladser ifølge dem har udviklet sig til "smittecentraler".

I Hannover krævede de fremmødte, at den tyske regering skal basere sin coronapolitik på videnskab og sætte mennesker før økonomiske interesser.

Sonja Radde, der var en af arrangørerne bag protesterne, siger til radiostationen RBB, at bevægelsen går ind for en begrænset, men konsekvent nedlukning af samfundet.

Hun tilføjer, at målet må være at inddæmme smitten, så nødvendige restriktioner i sidste ende kan blive lempet hurtigere.

Den tyske regering debatterer for tiden, hvorvidt de restriktioner, der skal bremse smittespredningen, skal skærpes.

Det skyldes, at landet er blevet ramt af en tredje smittebølge.

