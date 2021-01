Uro er udbrudt, mens Kongressen officielt skal bekræfte Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Demonstranter er trængt ind i Kongressen i USA. En nedlukning er beordret i både Senatet og Repræsentanternes Hus, oplyser politiet ifølge Reuters.

Tv-kanalen CNN rapporterer, at politiet bruger tåregas mod demonstranterne for at få styr på situationen. Samtidig viser billeder fra CNN, at Trump-tilhængere er i selve kongresbygningen.

Det er uklart, hvad der præcist foregår. Men det står klart, at Trump-tilhængere er i selve bygningen og tilsyneladende trænger længere ind.

En journalist på stedet rapporterer, at demonstranterne er trængt ind i selve senatskammeret. Det samme viser billeder, som florerer på Twitter, fra journalister på stedet.

Medlemmer af Repræsentanternes Hus har af politiet fået at vide, at de bør finde gasmasker frem fra under deres sæder og være klar til at tage dem på.

Uroen er udbrudt, samtidig med at Kongressen formelt skal godkende resultatet af præsidentvalget.

Tusindvis af Trump-tilhængere protesterer mod valgresultatet ved Kongressen.

Vicepræsident Mike Pence er blevet eskorteret væk fra Senatet og til et sikkert sted, rapporterer journalister på stedet ifølge Reuters.

Han sagde tidligere onsdag i Kongressen, at han - imod Trumps ønske - ville bekræfte Demokraternes Joe Bidens valgsejr.

Trump mener, at Pence bør afstå fra formelt at udpege Biden som ny præsident efter optællingen. Den opfordring kom han med, da han holdt tale ved protester i Washington onsdag.

Mike Pence har den formelle pligt til at udråbe USA's kommende præsident og vicepræsident efter optællingen i Kongressen.

Washington D.C.'s borgmester har beordret et udgangsforbud i byen fra onsdag midnat dansk tid til klokken 12.00 torsdag dansk tid.

Ifølge øjenvidner er medlemmer af Repræsentanternes Hus ved at blive eskorteret væk af politiet.

Trump opfordrer på Twitter folk til at opføre sig "fredeligt".

/ritzau/