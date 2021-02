Bevæbnede mænd har kidnappet hundredvis af skoledrenge og nogle af deres lærere i den centrale del af Nigeria.

Det oplyser en embedsmand og en sikkerhedskilde til nyhedsbureauet AFP onsdag.

Angrebsmændene var iført militæruniformer, da de sent tirsdag aften stormede det kollegium i byen Kagara, hvor eleverne bor. Efterfølgende blev eleverne ført ind i en nærliggende skov, oplyser kilderne.

Skolen har omkring 1000 elever. Det er uklart, hvor mange af dem der er blevet kidnappet.

Bortførelsen er sket, et par måneder efter at en lignende episode fandt sted i december 2020.

Her blev over 300 skoledrenge bortført fra en landsby i det nordlige Nigeria. I den forbindelse hævdede jihadistgruppen Boko Haram at stå bag.

Der er umiddelbart ingen, der har taget ansvaret for den seneste bortførelse.