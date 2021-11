En forsamling af de mere aparte, man nogensinde kommer til at høre om, var at finde i den amerikanske by Dallas tirsdag.

Og når du læser det følgende, så hav in mente, at det her rent faktisk fandt sted.

For tirsdag var på forhånd en stor dag for en masse mennesker med afsæt i den konspirationsteori-bevægelse, der hedder QAnon.

Folk var spændte. Og selvom det var køligt, var flere hundrede mødt op. Med paraplyer, klapstole og sågar en enkelt picnickurv her og der havde de taget opstilling på en af USAs mest berygtede bakker.

Alle med øjnene solidt fæstnet mod den vej, hvor den legendariske amerikanske præsident John F. Kennedy for næsten 60 år siden blev myrdet, da han blev ramt af skud, mens han kørte i sin åbne bil midt i Dallas.

Mange af de fremmødte var iført amerikanske flag, Maga-kasketter, trøjer med bogstavet 'Q' og T-shirts med billeder af John F. Kennedy.

Og bannere med 'Trump, Kennedy 2024'.

Årsagen til fremmødet var en idé, som selv i QAnon-bevægelsen anses for at være yderliggående og kontroversiel.

En QAnon-tilhænger tirsdag i Dallas. Foto: CNN Vis mere En QAnon-tilhænger tirsdag i Dallas. Foto: CNN

Klokken 12.30 lokal tid skulle den afdøde tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy og dennes afdøde søn John F. Kennedy Junior ifølge de mange fremmødte pludselig dukke op i live. Og dermed afsløre et kæmpe svindelnummer.

Da klokken slog 12.30 i Dallas, var der dog hverken en John F. Kennedy eller en John F. Kennedy Junior.

Ikke så meget som skyggen af dem.

Og selvom en del af de flere hundrede fremmødte blev på stedet i de efterfølgende timer, dukkede hverken den afdøde præsident eller dennes afdøde søn aldrig op.

Mange af de fremmødte forventede at se den afdøde amerikanske præsident John F. Kennedy dukke op. Foto: CNN Vis mere Mange af de fremmødte forventede at se den afdøde amerikanske præsident John F. Kennedy dukke op. Foto: CNN

I løbet af dagen i Dallas havde teorien om Kennedy-genopstandelsen bredt sig til flere andre kendte personer.

Blandt andet kan mediet The Daily Beast beskrive, hvordan QAnon-tilhængere i Dallas-området begyndte at udpege tilfældige personer som værende afdøde kendisser i forklædning.

En person blev udpeget som afdøde Robin Williams i forklædning, en anden skulle være den afdøde komiker Richard Pryor.

Ideen om John F. Kennedy og John F. Kennedy Juniors genkomst i Dallas tirsdag anses af eksperter for at være en noget fjern afkrog af den efterhånden verdensomspændende QAnon-bevægelse.

Der går kort fortalt ud på, at man anser Donald Trump for at være frelser fra en satanisk- og babyblodsdrikkende verdensorden med en pædofiliring i centrum – alt sammen styret fra et pizzeria i Washington D.C. med blandt andre pave Frans, Dalai Lama, Bill og Hillary Clinton, Bill Gates og Tom Hanks i spidsen.

Der var mødt flere hundrede personer frem ved Dealey Plaza i Dallas tirsdag. Foto: CNN Vis mere Der var mødt flere hundrede personer frem ved Dealey Plaza i Dallas tirsdag. Foto: CNN

Fremmødet i Dallas har fået folk til at more sig kosteligt på sociale medier. Og det lyder da også så skørt, at man burde grine ad det og ikke lave artikler om det.

Men det skal tages meget alvorligt.

»Selvom den her begivenhed er oplagt at lave grin med, og jeg synes, at folk skal have lov til at more sig lidt, så bør vi tænke over, at flere hundrede personer dukkede op for at se en kendt person, der har været død i årtier,« siger Jared Holt, der er forsker i hjemlig ekstremisme, til Washington Post.

»At der er folk, der befinder sig i en sindstilstand, hvor de er så håbløst og fuldstændigt løsrevet fra virkeligheden, åbner for, at de kan komme til at gøre meget farlige ting i fremtiden,« uddyber Jared Holt.

Han tager ikke den udtalelse ud af den blå luft.

En lang række af de personer, som deltog i stormen på Kongressen i januar, var QAnon-tilhængere.

Her måtte de folkevalgte og ansatte i kongresbygningen flygte fra de store folkemasser. Flere mistede livet i stormangrebet, der udløste et lockdown af store dele af det centrale Washington D.C.

Hvis de to Kennedy'er var dukket op, var teorien blandt de fremmødte, at John F. Kennedy Junior skulle indvarsle Donald Trumps genkomst til Det Hvide Hus, da den omfattende valgsvindel ved valget i 2020 – som der ikke er beviser for – i samme omfang var blevet afsløret.

Hovedparten af de fremmødte var tilhængere af den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Foto: CNN Vis mere Hovedparten af de fremmødte var tilhængere af den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Foto: CNN

John F. Kennedy Junior, hvis far var demokrat, skulle så have overtaget præsidentposten efter Donald Trump, når han sidenhen ville træde tilbage.

Den manglende genkomst af John F. Kennedy og Kennedy Junior fik dog ikke de mange fremmødte til at fortvivle.

I stedet blev håbet ledt hen mod den Rolling Stones-koncert, der fandt sted tirsdag aften i Dallas, som den rigtige genkomst.

Heller ikke her dukkede hverken John F. Kennedy eller John F. Kennedy Junior dog op.