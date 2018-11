De første migranter fra karavanen, der har bevæget sig gennem Mexico, er nået frem til den amerikanske grænse.

Hundredvis af migranter, der i ugevis er rejst gennem Mexico, er onsdag nået frem til grænsen til USA.

Ved ankomsten til den mexicanske grænseby Tijuana har migranterne fået det første glimt af den amerikanske, militære tilstedeværelse ved grænseovergangen.

På ordre fra USA's præsident, Donald Trump, er tusindvis af soldater blevet sendt til grænsen til Mexico for at stoppe karavanen af migranter.

Flere hundrede migranter fra karavanen stod onsdag af busser og gik det sidste stykke til fods mod et hjælpecenter på den mexicanske side af grænsen, hvor de har fået adgang til mad og lægehjælp.

Hovedparten af karavanen er fortsat 1800 kilometer fra grænsen. De har de seneste dage bevæget sig flere hundrede kilometer om dagen med hjælp fra busser og lastbiler.

De første migranter, der er ankommet til grænsen, vil vente i Tijuana, på at karavanens ledere skal ankomme og rådgive dem i forhold til deres muligheder for at få adgang til USA.

De er blevet budt velkommen af lokalbefolkningen i Tijuana. Byens borgmester for økonomisk udvikling har oplyst, at der er arbejde til omkring 3000 migranter, hvis de ønsker at blive.

Mens migranterne gennem grænsehegnet kan se mod den amerikanske delstat Californien, befinder flertallet af de amerikanske soldater sig ved grænseovergangen i Texas.

Her har USA's forsvarsminister, Jim Mattis, onsdag besøgt soldaterne. Han oplyser, at der på nuværende tidspunkt er sendt 5900 soldater til grænsen, men at tallet i alt kan komme op på 9000.

Udstationeringen af soldaterne har fået hård kritik for at være spild af skatteydernes penge, men det afviser Jim Mattis.

- Jeg tror, at det er klart for alle, at det er absolut nødvendigt at støtte grænsebetjentene på nuværende tidspunkt, sagde han til journalister på vej mod Texas.

Soldaterne skal hjælpe med alt fra at sætte pigtråd op til at overvåge grænsen fra luften, hvilket ifølge forsvarsministeren kan give soldaterne god krigstræning.

/ritzau/AP