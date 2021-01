Det har ikke skortet på kritik af politi og myndigheder, siden Kongressen i USA i sidste uge blev løbet over ende.

For hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre?

Hundredvis af vrede demonstranter trængte ind i bygningen, mens de rystende billeder viste en politistyrke i undertal se mere eller mindre magtesløst til.

Siden er både chefen for Kongressens politistyrke, Steven Sund, samt USAs fungerende minister for indenlandsk sikkerhed, Chad Wolf, trådt tilbage.

Nu bliver Kongressens politistyrke dog alligevel hyldet for deres indsats.

En af de underjordiske tunnelindgange til Kongressen, som både ansatte og politikere oftest gør brug af, er prydet med hundredvis af hilsener til Kongressens politifolk, skriver bl.a. CNN.

De er skrevet af både politikere og ansatte i Kongressen, som ønsker at vise deres støtte til den ellers kritiserede politistyrke, skriver mediet.

Støtten er organiseret af Committee on House Administration Republicans.

Nu bliver Kongressens politistyrke hyldet af både politikere og ansatte i USA. En af Kongressens mest benyttede indgange er plastret til med hilsener og takkekort. Foto: Stefani Reynolds Vis mere Nu bliver Kongressens politistyrke hyldet af både politikere og ansatte i USA. En af Kongressens mest benyttede indgange er plastret til med hilsener og takkekort. Foto: Stefani Reynolds

Siden stormen på Kongressen har den nu afgående politichef også forsøgt at give sin version af begivenhedernes gang.

Ifølge Steven Sund forsøgte han hele seks gange at bede om hjælp udefra for at forhindre demonstranternes indtrængen – uden held.

Allerede to dage inden optøjerne skulle han således have bedt om støtte fra Nationalgarden, men blev afvist af sine overordnede.