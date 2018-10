Komikeren Amy Schumer og modellen Emily Ratajkowski er blandt 302 kvinder, som blev tilbageholdt i Washington.

Washington. Hundredvis af demonstranter er blevet anholdt under protestaktioner i Washington, hvor navnligt kvinder er gået på gaden for at aktionere mod den omstridte dommer Brett Kavanaugh.

Kavanaugh beskyldes for at have begået seksuelle overgreb mod tre kvinder, ligesom han bliver anklaget for at have løjet under ed i Senatet om sit forhold til alkohol. Han er samtidig nomineret til en livstidsstilling i højesteret af præsident Donald Trump.

Komikeren Amy Schumer og modellen Emily Ratajkowski var blandt de 302 kvinder, som blev tilbageholdt af politiet for at have demonstreret mod Kavanaugh.

Demonstranterne var rejst til Washington fra hele USA. Mange af dem for at mødes med deres repræsentanter i Senatet.

55-årige Angela Trzepkowski fra Delaware siger, at hun vil blive knust, hvis Brett Kavanaugh stemmes ind i Højesteret.

- Jeg tror på Dr. Ford, og jeg tror, at Kavanaugh er en del af en "big oldboys club", der vil beskytte ham uanset hvad, siger hun.

Hun henviser til den 51-årige psykologiprofessor Christine Blasey Ford. Under en høring i Senatets retsudvalg i sidste uge forklarede hun, at Brett Kavanaugh havde forgrebet sig på hende i 1982.

Den 24-årige Jessica Cathcart fra Californien, der selv været udsat for et seksuelt overgreb i high school, følte sig forpligtet til at demonstrere mod Kavanaugh.

- Efter at jeg havde set Christine Blasey Fords vidneudsagn og reaktionerne på hendes vidneudsagn, så var jeg nødt til at komme, siger hun.

Fords vidneudsagn og Kavanaughs følelsesladede forsvar har sået splittelse blandt amerikanerne og har givet MeToo-debatten ny næring.

Demonstrationen blev indledt, efter republikanske senatorer erklærede, at en rapport om en FBI-undersøgelse foretaget over fem dage i den seneste uge renser Kavanaugh.

Demokraterne siger, at rapporten er "ufuldstændig", og at Det Hvide Hus har givet instrukser om en begrænset undersøgelse.

Senatet holder senere fredag en procedureafstemning, som ventes at føre til en afgørende afstemning om Kavanaugh i det fulde senat lørdag.

/ritzau/AFP