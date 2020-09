Guvernør i Oregon frygter, at skovbrande i delstaten kan blive de værste i historien og koste liv.

Skovbrande på den amerikanske vestkyst har ødelagt hundredvis af hjem i delstaten Oregon. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Der er hidtil ikke meldt om nogen døde, men Oregons guvernør, Kate Brown, frygter, at brandene kan blive de værste i delstatens historie, når det kommer til tab af liv og ejendomme.

Brandfolk kæmper for at følge med de adskillige brande, der fået borgere til at flygte fra hjemmet, mens andre er omgivet af brande og ikke kan komme nogen steder.

Hårde vindstød er med til sprede brandene, og nogle steder bliver indbyggerne beordret til at evakuere, hvilket betyder, at de kun har få minutter til at komme væk og bringe sig i sikkerhed, skriver AP.

Brandene har påvirket store områder i både Oregon og Washington, to delstater nord for Californien. Det er sjældent, at de to delstater oplever så store brande, da klimaet er køligere og mere fugtigt end længere sydpå.

Nabostaten Californien er også hårdt ramt af skovbrande, der har spredt sig til et område på 8900 kvadratkilometer, hvilket er en ny dyster rekord for delstaten.

/ritzau/