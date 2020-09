Tre vacciner, der befinder sig i testfase, er allerede givet til hundredtusindvis af kinesere, oplyser firma.

Et kinesisk medicinalselskab har givet hundredtusindvis af mennesker to eksperimentelle vacciner mod coronavirus, inden de har afsluttet omfattende kliniske test.

Det oplyste selskabet China National Biotech Group Co. tidligere på ugen.

Det skriver Wall Street Journal.

China National Biotech Group Co. er et datterselskab under det statsejede selskab Sinopharm.

De to præparater er blevet givet, efter at Kina i juli udstedte en særtilladelse til brug i nødstilfælde.

Et andet kinesisk selskab - Sinovac Biotech - har oplyst, at det har givet 3000 ansatte og familiemedlemmer en vaccine, der fortsat er i testfasen.

Her understreger selskabets talsmand, Liu Peiching, at de ansatte frivilligt har takket ja til at få vaccinen.

Alle, der har fået vaccinen, er ifølge talsmanden blevet informeret om risici ved at tage et præparat, der ikke har gennemgået alle kliniske test.

Ifølge Liu Peiching fik selskabets ansatte tilbuddet om at få vaccinen, fordi selskabet vurderer, at de er særligt udsatte.

De tre mulige vacciner er alle i den såkaldte fase 3, hvor midlet testes for bivirkninger og effektivitet.

Fase 3 omfatter kliniske test på tusindvis af mennesker.

Sundhedsmyndigheder giver normalt først tilladelse til at bruge et præparat, efter at alle kliniske test er afsluttet.

I hverken USA eller Storbritannien, der er langt i udviklingen af en mulig vaccine, er der givet nogen særtilladelser til brug af præparatet.

Ni selskaber i Vesten underskrev tidligere på ugen en fælles erklæring, hvor de forpligter sig til ikke at ansøge om godkendelse af en mulig vaccine, før alle kliniske test er afsluttet.

/ritzau/