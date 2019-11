Ifølge arrangørerne har der lørdag eftermiddag og aften været samlet en kvart million mennesker i Letna-parken i det centrale Prag for at mindes 30-året for Fløjlsrevolutionen, der gjorde en ende på mere end 40 års kommnistisk styre i Tjekkoslaviet. Dagen har også været brugt til at angribe Andrej Babis tjekkiske regering. Michal Cizek/Ritzau Scanpix