Det har ikke skortet med forsøg på at finde skattekisten.

Alligevel har tusinder og atter tusinder af eventyrlystne ledt forgæves med lys og lygte efter den efterhånden sagnomspundne ‘Fens skat,’ der efter sigende skulle indeholde guld og juveler for over én million dollar. Indtil nu.

For langt om længe er det lykkes for en heldig skattejæger at grave det helt rigtige sted.

Det oplyser manden bag årtiets skattejagt, den aldrende rigmand Forrest Fenn.

»Den lå under en baldakin af stjerner i den frodige, skovklædte vegetation i Rocky Mountains og var ikke flyttet fra stedet, hvor jeg skjulte den for mere end 10 år siden,« siger Forrest Fenn til lokalmediet ‘Santa Fe New Mexican.’

Ifølge BBC har hundredtusinder af håbefulde personer søgt efter bronzekisten, som blev gravet ned i den amerikanske vildmark.

Kun et digt udgjorde en ledetråd til det rigtige spot. Læs digtet i faktaboksen herunder.

Folk har sagt deres job op for at dedikere al deres tid på skattejagten, skriver BBC.

Her er digtet med ledetråde til skatten As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old.



Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown.



From there it's no place for the meek,

The end is ever drawing nigh;

There'll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high.



If you've been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease,

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace.



So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know,

I've done it tired and now I'm weak.



So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold.

Der er sågar fire personer, der har mistet livet i deres iver for at komme først frem til rigdommene, som den nu 89-årige millionær begravede i 2010.

Der er tale om en 31-årig, en 52-årig, en 53-årig og en 54-årig.

Blandt de døde er 53-årige Jeff Murphy, der i 2018 mistede livet under skattejagten, fordi han faldt 150 meter ned fra en stenet skråning.

Forrest Fen fortæller, at han ikke kender identiteten på den heldige mand, der satte en spade ned det helt eksakte sted og begyndte at grave.

Det skyldes at personen er anonym.

Men et billede sendt til millionæren bekræfter, at et heldigt asen har fået jackpot.

Adspurgt om, hvad Forrest Fenn tænker om, at skatten nu er fundet, lyder det ambivalent:

»Jeg ved det ikke. Jeg føler mig halvvejs glad, halvvejs trist, fordi jagten nu er forbi.«