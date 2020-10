13 timer varede det, inden brandfolkene fik flammerne under kontrol.

Dermed er et drama i et 33 etager højt etagebyggeri nu tæt på sin afslutning i den sydkoreanske by Ulsan tidligt fredag dansk tid.

Det skriver flere medier som eksempelvis BBC. Nærmest mirakuløst skulle ingen have mistet livet.

Billeder fra stedet viser ellers, at ilden undervejs havde godt fat i bygningen, hvor man kan se sort røg sprede sig over området – og man kunne se brændende genstande falde til jorden. Se bare her:

Branden havde på et tidspunkt spredt sig voldsomt i den øverste del af bygningen. Foto: YONHAP NEWS AGENCY Vis mere Branden havde på et tidspunkt spredt sig voldsomt i den øverste del af bygningen. Foto: YONHAP NEWS AGENCY

Det så voldsomt ud. Foto: YONHAP NEWS AGENCY Vis mere Det så voldsomt ud. Foto: YONHAP NEWS AGENCY

Hundredvis af mennesker blev evakueret fra højhuset, mens yderligere 77 personer skulle være blevet reddet fra taget af bygningen, hvor de var flygtet op. Sådan lyder det ifølge nyhedsbureauet AP.

Mange af dem blev indlogeret på et nærliggende hotel, mens CNN skriver, at op mod 91 personer er blevet indlagt med skader som hudafskrabninger og røgforgiftning.

Ifølge flere medier skulle branden være brudt ud mellem 8. og 12. etage af Samhwan Art Nouveau-bygningen, der indeholder både 120 lejligheder og butikker, og slukningsarbejdet blev besværliggjort af stærke vinde, der fik flammerne til hurtigt at sprede sig udvendigt.

Brandvæsenet var dog angiveligt fremme efter kun fem minutter, og det skulle have været medvirkende til, at det lykkedes at få alle ud i live. I alt 930 brandfolk deltog i slukningsarbejdet ifølge BBC. Der blev også brugt helikoptere.

Der bliver smidt vand på fra oven. Foto: JEON HEON-KYUN Vis mere Der bliver smidt vand på fra oven. Foto: JEON HEON-KYUN

Lejligheder udbrændte. Foto: JEON HEON-KYUN Vis mere Lejligheder udbrændte. Foto: JEON HEON-KYUN

Det vides endnu ikke, hvordan ilden startede.

Et øjenvidne har forklaret til det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap:

»Pludselig brød ilden ud. Vinduerne blev smadret, og stuer og soveværelser lyste op.«

Sådan så bygningen ud, da flammerne var kommet under kontrol. Foto: JEON HEON-KYUN Vis mere Sådan så bygningen ud, da flammerne var kommet under kontrol. Foto: JEON HEON-KYUN