Knap 500 mænd og drenge er blevet reddet fra en bygning i den nordlige del af byen Kaduna i Nigeria.

Det skriver BBC.

»Vi har fundet omkring 100 elever, inklusiv børn ned til niårsalderen i kæder, som var proppet ind i et snævert rum,« lyder det fra en talsperson fra politiet i Kaduna ifølge The Telegraph.

Mændene og børnene har ifølge nigerianske politimyndigheder været tilfangetagne og angiveligt været blevet tortureret og seksuelt misbrugt, fortæller Kadunas politichef Ali Janga til BBC og betegner bygningen som et 'tortur-hus'.

Ifølge myndighederne skulle børn helt ned til femårsalderen være blandt de tilfangetagne.

Billeder fra mediet viser børn med kæder om ankler og håndled, samt en dreng med store sår og ar hen over ryggen.

Ifølge BBC har flere af børnene forklaret, at deres forældre har anbragt dem i bygningen i troen på, at det var en koran-skole. Myndighederne i Kaduna meddeler, at størstedelen af børnene er fra det nordlige Nigeria, mens et par er fra Burkina Faso.

Otte mistænkte er anholdt i sagen, og de fleste af dem har udgivet sig for at være lærere, mens en ifølge The Telegraph har udgivet sig for at være ejeren af 'skolen'.

Politiet beretter om, at nogle af børnene blev seksuelt mishandlet af lærerne på skolen.

Det vides ikke, hvor lang tid børnene har befundet sig i huset, men det menes, at huset har haft sit gruopvækkende virke i mere end et årti ifølge politiet.