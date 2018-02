Unicef vurderer, at 19.000 børn er indrulleret i væbnede styrker og grupperinger i Sydsudan.

København. Over 300 børn, 87 af dem piger, blev i dag frigivet af væbnede grupper efter forhandling med Unicef og partnere, oplyser FN-organisationen.

Frigivelserne i Yambio er den største frigivelse af børn i næsten tre år. Det er kun det første skridt i en proces, som ventes at føre til, at mindst 700 børn vil blive frigivet i de kommende uger.

Børnene er mellem ti og 16 år.

215 af børnene blev frigivet af den væbnede gruppe, oprørsgruppen Ssnlm, som i 2016 underskrev en fredsaftale med regeringen, og som nu vil integrere sine styrker med den nationale hær.

Yderligere 96 børn blev frigivet af gruppen, Spla-Io.

Frigivelsen sker efter længere tids forhandlinger med Unicef og andre internationale grupper.

- Vi arbejder benhårdt på at få alle de tusindvis af børn, som er indrulleret i væbnede grupper i Sydsudan, hjem til deres familier. Det kræver en stor indsats, og dette er endnu et glædeligt skridt på vejen, siger generalsekretær i Unicef i Danmark, Steen M. Andersen.

Under en frigivelsesceremoni afleverede børnene formelt deres våben og fik udleveret civilt tøj. De vil nu blive tilset af en læge og modtage krisehjælp og psykosocial støtte som en del af et reintegrationsprogram, som Unicef og partnere gennemfører i landet.

De børn, som har slægtninge i området, vil blive genforenet med deres familier, mens andre vil starte deres nye liv i midlertidige omsorgscentre indtil deres familier er blevet fundet.

Når børnene kommer hjem, vil deres familier få, hvad der svarer til tre måneders madhjælp for at gøre det nemmere for børnene at blive en del af familien igen.

Unicef vurderer, at 19.000 børn efter mere end fire års borgerkrig fortsat er indrulleret i væbnede styrker og grupperinger i Sydsudan.

/ritzau/