De ser måske søde ud, men Norge har fastslået, at de er et produkt af ondskab – og de må ikke længere opdrættes.

Mandag afsagde Norges byret i Oslo en enstemmig skelsættende afgørelse om, at avl af Bulldogs og Cavalier King Charles Spaniels er en overtrædelse af den norske dyrevelfærdslov og ikke længere vil blive tolereret.

Det skriver New York Post.

Kendelsen var foranlediget af en sag anlagt i november 2021 af Dyrebeskyttelsen Norge. Her havde man en bekymring for hunderacernes talrige kritiske helbredsproblemer.

»Bulldoggens menneskeskabte sundhedsproblemer har været kendt siden begyndelsen af ​​det 20. århundrede. Denne dom kommer alt for sent,« sagde Åshild Roaldset, administrerende direktør for Dyrebeskyttelsen Norge i et indlæg offentliggjort af gruppen efter dommen.

Dommen er dog ikke et generelt forbud mod racerne.

Det er en nuanceret »lovlig ramme for dyreavl,« bemærkede advokat Emanuel Feinberg i opslaget. Krydsning af hundetyperne er således stadig mulig og tilladt.

Åshild Roaldset kalder det i det offentlige opslag en festdag for hundene. Man vil for fremtiden gøre sit for, at loven bliver overholdt.

»Det handler om hundenes ret til at have det godt,« afslutter han.