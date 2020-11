Elisabeth Borenstein og hendes hund Bowie var ude for at gå en tur, da de kom forbi et af de klassiske blå engangsmundbind, som de fleste bruger, når det er påkrævet.

Sådan et havde de passeret før under deres ture i området Gjettum i nærheden af Oslo. Men denne gang var den etårige hund Bowie særligt interesseret i mundbindet.

»Jeg så, at han tog mundbindet i munden. Jo mere jeg forsøgte at få ham til at give slip, jo sværere blev det og til sidst slugte han det,« fortæller hundeejer Elisabeth Borenstein til Dagbladet.

Elisabeth Borenstein hastede til dyrlægen med sin hund, hvor de tog ham ind med det samme. Her fik Bowie hostet det blå mundbind op.

Sådan så mundbindet ud, da det var kommet op fra lille Bowies mave. Foto: Evidensia Bærum Dyrehospital Vis mere Sådan så mundbindet ud, da det var kommet op fra lille Bowies mave. Foto: Evidensia Bærum Dyrehospital

Selvom han er den første hund, dyrlægeklinikken har haft, der havde slugt et mundbind, så har de alligevel valgt at advare på deres Facebook-side. Deres opslag er delt næsten 2000 gange.

»Både husdyr og vilde dyr kan blive alvorligt syge, hvis de spiser et mundbind, fordi det kan sidde fast i fordøjelsessystemet, og i værste fald kan det få fatale følger for dyret,« siger den daglig leder ved Evidensia Bærum dyrehospital, Kjersti Erstad.

Særligt det lille metalstykke, der sidder i mundbindet, så det kan lukke tæt ved næsen, kan være farligt for dyret.

Derfor håber hun, at folk vil tænke sig om en ekstra gang, før de smider deres mundbund alle andre steder end skraldespanden, når de er brugt.