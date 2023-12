»Hun bløder. Hun har blod på benene. Hun har blod på ryggen. Hun er … hun er virkelig såret.«

Kathryn Vize glemmer aldrig den dag i februar i år, hvor hun gik en tur med hunden i Culcheth Linear Park i den engelske by Warrington vest for Manchester sammen med sin mand.

Ægteparret fandt den 16-årige Brianne Ghey få øjeblikket efter, at hun var blevet stukket ned af en jævnaldrende dreng og pige.

Det skriver blandt andre den lokale avis Manchester Evening News, som dækker sagen tæt.

Den transkønnede pige var blevet stukket ikke mindre end 28 gange og lå nu livløs og livsfarligt kvæstet i græsset med hovedet ned i mudderet.

Hun var blevet stukket i hovedet, nakken, ryggen og brystet.

Hr og fru Vize nåede også at få et glimt af de formodede gerningsmænd, som i denne uge sidder på anklagebænken i Retten i Manchester.

Det drejer sig om en dreng og en pige, som begge var 15 år, da drabet blev begået.

I retssalen afspillede anklageren torsdag det alarmopkald, som Kathryn Vize foretog minutterne efter overfaldet.

Her hører man den chokerede kvinde fortælle, at »der er en, der er blevet overfaldet.«

»Det er som et af disse mareridt. Jeg ved ikke, om hun er i live … Jeg vil ikke røre hende. Det ser frygteligt ud.«

»De er løbet væk fra liget. Hun er meget hårdt såret, og vi har brug for ambulancen og politiet, og vi får sandsynligvis brug for en lægehelikopter,« lød det desperat og forpustet fra Kathryn Vize.

De to teenagere nægter sig begge skyldige, men beskylder i stedet hinanden for at stå bag.

Ægteparret Vize fortalte dog i retten, at de er overbeviste om, at det var de to unge, de så løbe væk fra Briannas maltrakterede krop.

Det er lidt uklart, hvad motivet til overfaldet var.

I begyndelsen af retssagen kom det frem, at den ene tiltalte nærmest var besat af den transkønnede pige.

Politiet mener dog ikke, at der er tale om en hadforbrydelse.

Torsdag kom der oplyser i retssagen, som antydede, at der også kunne være stoffer involveret.