En tidligere hundeklipper, som mishandlede en hund på det skammeligste i 2019, blev i denne uge dømt for forbrydelsen. Hunden fik sin hale brækket under badning i en hundesalon.

Han skal 180 dage i fængsel, får tre års prøvetid og skal betale godt 30.000 kroner i erstatning til hundens ejer. Og så er han blevet fyret.

Der var gået mere end to år efter forbrydelsen – retten tager også i USA sin tid – og efter at sheriffen i Broward i Florida havde offentliggjort en video af sekvensen.

Det er det værste eksempel på dyremishandling, som sheriffen Wayne Ivey nogensinde har set, lyder der fra hans kontor. Det skriver nyhederne på kanal 6 i Orlando, Florida.

Den 39-årige James Suthann har oven i dommen på 180 dages fængsel fået tre års prøvetid, hvor han ikke må arbejde med dyr.

»Det kræver ikke raketvidenskab at forstå, at hunden ikke ønskede sin hale mishandlet,« siger dommeren Charles Crawford.

Ejeren af hunden, en schæferhund ved navn TT, er krigsveteranen Rick McGuire. Han siger, at han er tilfreds med dommen.

»Du kan ikke lide at se din hund komme til skade. Du ønsker ikke at se nogen komme til skade,« siger Rick McGuire. »Jeg er overbevist om, at retfærdigheden er sket fyldest.«

Hundens hale måtte amputeres efter skaden.

Sheriffen Wayne Ivey lovede i 2019, at han ville gå efter dem, der mishandler dyr.

»Hvis du skader et dyr, skal du i fængsel. Hvis jeg kan, skal jeg gerne være den, der følger dig derind. Der var absolut ingen grund til, at det skete,« siger Ivey.

Hele miseren skete i en hundesalon, hvor James Suthann var ved at bade hunden TT. Den blev urolig og ville ikke stå stille. Da han holdt fast i hundens hale, så rullede den over, og halen brækkede.