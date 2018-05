Øverst: Børn og hunde efterlades i glohede biler - men kan de voksne selv holde det ud?

En dyrlæge fra Columbia er blevet anholdt og sigtet for at smugle narko ind i USA ved at operere små pakker med flydende heroin ind i maven på hundehvalpe.



Det skriver Reuters.



Dyrlægen Andres Lopez Elorez blev tirsdag fremstillet for retten i New York, hvor han nægtede sig skyldig i sigtelserne, der kvalificerer ham til fængsel på livstid.



»Hunden er mandens bedste ven, og tiltalte vil snart opleve, at vi er narkohandleres værste fjende,« siger statsanklager Richard Donoghue om den frygtelige sag.



Hundehvalpene havde fået maven skåret op og heroin syet ind, hvorefter de blev smuglet over grænsen til USA.

Ifølge det amerikanske narkopoliti håbede smuglerne på, at hvalpene ville gå glat gennem toldmyndighederne ved kun at bruge racerene hunde, hvoraf de fleste var labrador retrievers.



»Han har svigtet dyrlægeløfte, der går på at forhindre lidelse hos dyr, da han brugte sine kirurgiske kompetencer til en grusom plan om at smugle heroin i maven på hundehvalpe,« tilføjer statsanklageren.



Udover denne sag mistænkes Andres Lopez Elorez også for at have været en del af en sammensværgelse helt tilbage i 2005, hvor der under en ransagning i Colombia blev fundet 10 hvalpe, som skulle bruges til at smugle narko.