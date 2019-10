Normalt er det ikke noget kompliment, når den amerikanske præsident tager ordet 'hund' i sin mund. Det kalder han normalt sine værste fjender.

Men i forbindelse med søndagens drab på IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi, gør Donald Trump en bemærkelsesværdi undtagelse.

På twitter skriver præsidenten således:

»Vi offentliggør nu fotografiet af denne skønne hund, der gjorde en fantastisk indsats i tilfangetagelsen og drabet på Abu Bakr al-Baghdadi.«

Ifølge militære eksperter i USA skulle dette foto af helte-hunden Conan forblive fortroligt - top secret. Men Donald Trump valgte alligevel at offentliggøre billedet på twitter.

Som følge af denne præsident-tweet tager USAs efterretningstjeneste sig nu (ifølge Washington Post) til hovedet. Billedet af hunden Conan var nemlig stadig top-secret. Trumps eks-kone Ivana Trump undrer sig også over eks-mandens twitter-udtalelse.

Ifølge Ivana Trump hader Donald Trump nemlig hunde. Og de hader ham.

Som en slags bevis er Trump den første amerikanske præsident i 118 år, der ikke har en hund i Det Hvide Hus. Og i sin bog 'Raising Trump' fra 2017 skriver Ivana Trump:

»Jeg glædede mig til at vise Donald vores nye dejlige hund, Chappy. Men det gik ikke godt. Donald kunne ikke udstå Chappy. Og hver gang han kom i nærheden af Chappy, snerrede og gøede hunden af Donald..«

Militæraktionen, hvor hunden Conan altså spillede en rolle, fandt sted natten til lørdag i den nordlige del af Syrien. Søndag eftermiddag (dansk tid) holdt Trump en direkte og næsten en time-lang tv-tale, hvor han takkede det kurdiske mindretal i Syrien med disse ord:

»Kurderne gav os nogen hjælp ('some help', red.), der senere viste sig at være til god nytte.«

Ifølge avisen The New York Times var det ikke alene en kurdisk spion, der med fare for eget liv indsamlede prøver på Abu Bakr al-Baghdadis DNA, via beskidte underbukser og blod.

Det var også de kurdiske tropper i det nordlige Syrien, der lokaliserede Abu Bakr al-Baghdadis tophemmelige tilholdssted. Og ifølge kilder i den amerikanske efterretsningstjeneste kunne aktionen ikke havde fundet sted uden kurdernes 'uvurderlige hjælp'.

Men alligevel er det nu hunden, Conan, der får den store del af æren.

Og Conan-fotografiet, der fortsat skulle have været hemmeligholdt, er ikke efterretningstjenestens eneste hovedpine.

Ifølge tv-stationen CNN er 'flere unavngivne generaler' været stærkt utilfredse med, at Donald Trump under sin tale afslørede alt for mange fortrolige informationer.

»Vi landede med i alt otte helikoptere. Vi sprang hul i muren, da døren var ladet med sprængstoffer. Og vi havde indsamlet de vigtige informationer over de tre foregående uger. Men Abu Bakr al-Baghdadi blev ved med at flytte rundt.«

Fra det såkaldte 'Situation Room' i Det Hvide Hus fulgte Donald Trump med i militæraktionen i Syrien.

Sådan fortalte den amerikanske præsident ivrigt i sin direkte tv-transmission. Og ifølge militære kilder, der har talt med New York Times, burde disse informationer ikke offentliggøres.

»Det kan gøre fremtidige militæraktioner mindre succesfulde,« skriver avisen.

Mht. Donald Trumps tv-udtalelser om, at den irakiske IS-leder 'skreg, klynkede og græd', før han døde, siger endnu en militærkilde til avisen 'The Guardian':

»Ingen kan høre eller se, hvad der foregår inde i en tunnel. Så vi ved ikke, hvor præsidenten har de informationer fra.«