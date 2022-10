Lyt til artiklen

Hun har fremstået som en hundeelsker, der har reddet mange firbenede kræ fra kummerlige forhold.

Nu har Europol sat Tania Gomez på deres nyeste liste over Europas mest eftersøgte forbrydere.

For den 30-årige svenske kvinde har tilsyneladende levet et dobbeltliv. Det skriver flere medier som Aftonbladet og Dagbladet.

»Gomez er eftersøgt for alvorlige narkotikarelaterede forbrydelser og grov hvidvaskning af penge,« som det lyder på Europols hjemmeside.

Sådan ser Europols efterlysning af Tania Gomez ud. Foto: Screenshot fra Europlos hjemmeside Vis mere Sådan ser Europols efterlysning af Tania Gomez ud. Foto: Screenshot fra Europlos hjemmeside

Udadtil har Tanias Gomez drevet organisation Hundgärin, der har reddet hjemløse hunde forskellige steder i Europa og givet dem nye hjem.

Det skulle dog tilsyneladende være et dække over en millionforretning baseret på grov kriminalitet.

»Hun er forbundet til en gruppering af organiseret kriminalitet i Stockholm, og hendes rolle har været at transportere store mængder af narkotika og penge,« som Europol skriver.

Det lyder videre, at hun desuden er mistænkt for ulovlig dyrehandel.

Tania Gomes har været eftersøgt siden marts 2021.

Politiet mener videre, at hun har været tilknyttet et vekselkontor i Stockholm, hvor man under en ransagning fandt millioner og atter millioner gemt.

Kontoret skulle være centralt i det netværk, der har fungeret omkring transporten og hvidvaskningen af meget store beløb, og her er 12 personer tidligere i år blevet dømt i den forbindelse.

Men ikke Tania Gomez, der er forsvundet.

Dagbladet har været i kontakt med hendes advokat.

»Vi har ingen kommentarer,« lyder det dog fra Mia Joleby..