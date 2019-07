I Sydkorea er hundeavlerne gået på barrikaderne. De mæsker sig i hundekødsretter – i en protest mod den protest mod hundekød, der er i gang fredag den 12. juli.

De deler pamfletter ud, der beskriver de sundhedsmæssige fordele ved at spise hundekød.

De er ikke mange, men de vil alligevel gerne gøre opmærksom på deres problemer.

De står lidt ved siden af den store demonstration mod hundekød foran Sydkoreas parlament. Deres hovedbånd bærer ordene 'Kæmp! Foren jer'.

Hundekød bliver serveret ved hundeavlernes demonstration. Foto: JUNG YEON-JE

Omkring en million hunde bliver hvert år slagtet og ender som menneskeføde i Sydkorea.

Men forbruget har været nedadgående, for landet begynder at se hunde som kæledyr og ikke slagtedyr.

Demonstrationen mod slagtningerne havde deltagelse af skuespilleren Kim Basinger. Hun er en veteran blandt dem, der kæmper for at forbyde handelen med hunde.

Men de landmænd, som er imod den lovgivning, der er på vej mod hundekød, holdt stædigt på deres syn på sagen.

skuepilleren Kim Basinger og Chris DeRose, der er præsident for Last Chance for Animals, med nogle modeller, der ligner slagtede hunde. Foto: Yonhap via REUTERS

'Hundekød er fuldt af kollagen, som er godt for huden og gør dig til en smuk kvinde,' lød det i landmændenes pamflet.

'Kære medborgere, vær venlige at spise hundekød. Det er en traditionel delikatesse, der er blevet nydt af vore forfædre i generationer. Spis det uden skam og lev et lykkeligt og sundt liv.'

De to protester fandt sted på den første af sommerens tre varmeste 'hundedage', som Sydkorea kalder dem i folkemunde.