Gør din hund helt vildt? Så er det måske, fordi den kan lugte, at du har corona!

Eller også er den bare helt almindeligt uopdragen.

I Finland til gengæld har de nogle hunde, der er specialtrænede til netop at kunne opspore corona-smittede personer.

Efter at have foretaget omfattende eksperimenter i Helsinki Lufthavn har videnskabsfolk konkluderet, at dyrenes snuder er bedre til at opdage corona end laboratorietest. Det skriver Daily Mail.

Rejsende i lufthavn bliver ført forbi corona-hundene, og de personer, som hundene markerede ved, blev udtaget til en almindelig corona-test.

Mange af dem viste sig at være negative, og det fik forskerne til at opgive håbet om at påvise hundenes evne til at opsnuse covid-19.

Men så skete der noget højst overraskende.

Nogle dage senere blev forskerne kontaktet af de selvsamme personer, der lige var testet negative. Nu kunne de fortælle, at de trods den negative test alligevel havde fået symptomer på corona. Konklusion: Hundene kunne lugte corona, selv inden testene kunne vise det.

I en lang årrække har der været foretaget eksperimenter for at se, om hunde kan opdage sygdomme hos mennesker. Det er tidligere konstateret, at hunde kan opfange forandringer i duft hos cancerpatienter. Meget tyder på, at corona også medfører en ændring i den duft, vi udsender som mennesker.

I Storbritannien har regeringen afsat 500.000 pund – 4,1 million kroner – til et projekt, der skal undersøge hundes evne til at opdage corona.

Trods hundenes overlegne testevner har Statens Serum Institut i Danmark ingen planer om at erstatte laboratorier med hunde.

Der er siden marts, hvor corona-virus kom til landet, foretaget test af op mod tre millioner personer i Danmark.