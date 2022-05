En rotte udløste et stort kaos i en park i New York City, da den besluttede sig for at skyde genvej gennem parkens hundeområde.

I en video fra genvejsforsøget 24. maj, kan man se rotten, der gør sit bedste for at undgå de nysgerrige hunde i hundeparken på Manhattan. En video, der er gået viralt på Twitter.

Først hilser en sort bulldog på den.

Men da ejeren af den lille sorte hund får den sorte hund trukket væk, så løber rotten ind i et nyt problem. En anden hun åbner munden stort og får fat i den.

Den overlever med nød og næppe, da den nye hunds ejer får den til at slippe sit greb.

Rotten så ud til at være blevet såret, og det er uklart, om den overlevede sit møde med hundene.

Men DailyMail har talt med en ven til ejeren af hunde, der næsten fik sig en bid af rotten. Hunden hedder Zoey, og flere på sociale medier har været nervøse for, om hunden er blevet syg efter episoden.

Derfor har ejerens ven delt et billede med hunden og et skilt med teksten: 'Zoey blev ikke syg'.