En hund er blevet tævet ihjel på åben gade i Shanghai.

Det sker efter, at Shanghai er i endnu en coronalockdown og man derfor forsøger at inddæmme smittespredningen.

Episoden blev optaget fra et boligkompleks i nærheden og den blev mødt med rædsel, efter at den gik viralt onsdag på kinesiske sociale medier.

Hændelse udløste et stort raseri online og gav et indblik i de voksende frustrationer hos lockdown-ramte beboere i Kinas nuværende coronahotspot.

Du kan se videoen i toppen af artiklen. B.T. advarer om voldsomme billeder.

Videoen viser en sundhedsmedarbejder iklædt i beskyttelsesudstyr fra top til tå.

Han løber og jagter en corgi ned ad en gade og slår den tre gange med en skovl. Herefter ser man hunden liggende ubevægelig.

Corgiens ejer var i coronakarantæne, da angrebet fandt sted. Det skriver det statsdrevne magasin China News Weekly.

Ejeren havde sluppet hunden løs på gaden efter at have været ude af stand til at finde nogen til at passe dyret i hans sygdomsforløb.

»Til sidst troede jeg, at jeg kunne slippe (corgien) løs udenfor for at blive herreløs, i det mindste ville den ikke sulte ihjel. Jeg havde aldrig troet, at den så ville blive slået ihjel,« skrev ejeren i en onlinegruppe og forklarede, at han ikke havde hundemad tilbage derhjemme.

Han hævder yderligere, at en nabolagskomité havde afvist at hjælpe med at passe hunden. Udvalget sagde, at det var bekymret for, at corgien også kunne være blevet inficeret med corona.

Under hele pandemien har Kina holdt sig til en nul-covid-politik, der har til formål at udrydde alle klynger og transmissionskæder gennem grænsekontrol, massetest, karantæner og strenge nedlukninger. Det har til tider tyet til ekstreme foranstaltninger, herunder at adskille inficerede småbørn fra forældre og forhindre beboere i at forlade deres hjem i uger i træk.