Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hunden er ikke altid menneskets bedste ven.

Det kan en husejer i Essex i England hvert fald skrive under på. Hendes hund har nemlig startet en brand med en hårtørrer.

Husejeren kom hjem og så hunden vente ved hoveddøren, fortæller det lokale brandvæsen, Essex Fire Service.

Da brandvæsenet efterfølgende ankom til huset, fik de hurtigt slukket branden og lokaliseret, at den startede i soveværelset.

A freak accident caused a fire in Hockley today. A dog jumped on a bed and turned a hairdryer on, eventually causing it to catch alight to the mattress.



Once you've finished with any electrical appliances please unplug them.



Incident details https://t.co/BSDEjBN9pO pic.twitter.com/nmoSyAL3si — Essex Fire Service (@ECFRS) December 24, 2022

Både hund og ejer endte begge til behandling for røgforgiftning.

Vagtchefen Gary Shinn siger til BBC, at husejeren var ude af huset, og da hun kom hjem, var huset fyldt med røg.

»Vi tror, at branden startede ved en hårtørrer, der var blevet efterladt i stikket på sengen,« fortæller han.

»Vi formoder, at hunden er hoppet op i sengen og derved tændte for hårtørreren, der til sidst fik antændt madrassen.«

Så husk at slukke på kontakten, afslutter vagtchefen.