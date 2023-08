Enhver forældres mareridt kom til live i foråret sidste år, hvor et britisk par mistede deres nyfødte barn.

Kyra, der kun blev tre måneder, blev på brutal vis sønderrevet og dræbt af hendes forældres hund, en sibirisk husky.

Forældreparret, der siden den tragiske episode har været for retten, var tiltalt for at have haft ansvaret for en hund, der var faretruende ude af kontrol, hvilket forårsagede skader med døden til følge.

De modtog mandag betingede straffe, men slap for at komme bag tremmer. Det skriver Sky News.

»Det er en tragisk sag, og jeg er slet ikke i tvivl om, at I begge ville skrue tiden tilbage for at undgå ulykken, hvis I kunne,« udtalte dommer Sjolin Knight om den uhyggelige sag.

Det var den 6. marts sidste år ved woodland i Storbritannien, at det nybagte forældrepar, Vince King og Karen Alcocks sibiriske husky angreb deres nyfødte datter, mens hun lå og sov i barnevognen.

Kyra fik flere hoved- og nakkeskader som følge af angrebet, og selvom hendes forældre febrilsk forsøgte at redde hende, overlevede hun ikke angrebet.

Parret var erfarne huskyejere og havde i alt 19 hunde, de trænede til at være på slædehold.

Men på trods af både træning og erfaring, tog en af de mange huskys dyriske instinkter over, og ændrede familiens liv på et splitsekund.

Forældreparret erkendte sig begge skyldige.

Vince King blev idømt 10 måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste, mens Karen Alcock fik 8 måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste.

Hunden, der gik til angreb, vil blive aflivet.