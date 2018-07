Et passagerfly blev søndag nødt til at lave en nødlanding i Moskva i Rusland, efter at en hund var sluppet løs fra dens transportkasse og fik åbnet en del af en lastluge. Det udløste naturligt nok en alarm på flyet.

Hunden var blevet placeret i lastrummet på en Boeing 737 i St. Petersburg. Men transportkassen var ikke ordentligt lukket, ifølge avisen The Daily Mail.

Hunden slap ud af transportkassen og begyndte at kradse i baggagelågen.

En kilde i Moskvas Sheremetyevo-lufthavn, der er Ruslands travleste lufthavn, sagde, at hunden i desperation for at slippe fri fik åbnet den første halve dør i baggagelågen, mens flyet befandt sig i en højde på fire kilometer, skriver RT.

Den åbnede dør satte en sikkerhedsalarm igang, mens flyet var under indflyvning til lufthavnen i Moskva, og tvang det til at lave en nødlanding.

Heldigvis for hunden, var den ikke i stand til at åbne hele lastlugen. Det har efter al sandsynlighed reddet dens liv. Det skriver avisen New York Post.

Flyet landede sikkert i Sheremetyevo-lufthavnen, og der var ingen rapporter om skader blandt passagererne.

Det vides ikke, hvad det var for en race, hunden havde. Men den har i hvert fald vejet mere end 7,7 kilo, der er EU's vægtgrænse, for at et dyr kan opholde sig i flyets kabine.