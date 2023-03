Lyt til artiklen

Den hund, der tirsdag blev fundet i ruinerne af en tyrkisk bygning, er heldigere end de fleste.

Den overlevede nemlig 23 dages indespærring efter det ødelæggende jordskælv, der ramte Tyrkiet.

Alex, som hunden hedder, blev trukket ud blandt masser af bygningsdele nær Antakya i provinsen Hatay i Tyrkiet. Det skriver New York Post.

Der var folk i nærheden for at lede efter et sted at bygge nogle midlertidige huse til de overlevende fra jordskælvet. De hørte pludselig hundens svage klynken.

Hatay'ın Akcurun Köyü'nde depremin yaralarını sarmak için çalışan Seydişehir Belediyesi ekipleri Alex isimli köpeği enkaz altından canlı çıkarttı.https://t.co/9VFo7SgHLy pic.twitter.com/JHw5pQztN3 — Konhaber.com

De gik straks i gang med at lede efter hunden, og efter tre en halv time var der bonus.

De trak den heldige hund ud fra sammenstyrtningen og genforenede ham med sin ejer, som var til stede.

Video af redningen viser holdmedlemmerne kravle under, hvad der er tilbage af bygningerne. De kaldte hundens navn, indtil en person kom frem med Alex i sine arme.

Den blåøjede hvalp så ud til at være både svag og i en tilstand af chok.

22 gün sonra 'Alex' kurtarıldı — Odatv (@odatv) March 1, 2023

Han fik straks føde og vand. En frivillig fra dyreorganisationen fortalte nyhedsbureauet Anadolu, at hunden havde tabt sig, men den var ellers i god kondition.

I en anden video af hunden hopper den glad omkring, mens den får en masse godter fra de frivillige.