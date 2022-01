Hvad, der skulle have været en oplevelsesrig nytårsvandretur i de kroatiske fjelde, endte med at gå galt.

For på turen gled Grga Brkic og hunden Nord ned ad en skrænt.

»Nord var uskat, men hans ven, den unge bjergbestiger, var ikke så heldig,« skriver Kroatiens bjergberedskab på Facebook.

De var begge på vandretur i Velebit-bjergene med to andre bjergbestigere. Men det var ikke muligt for dem at nå ned til Nord og Grga Brkic. Derfor søgte de to andre efter hjælp.

Det skriver The Guardian.

Men som menneskets bedste ven, valgte den otte måneder gamle hund af racen alaskan malamute at blive ved sin ejer og hjælpe til efter bedste evne.

Hunden holdt nemlig sin bedste ven varm i hele 13 timer, indtil hele 30 redningsfolk kom dem til undsætning.

»Nords loyalitet stoppede ikke, da redningsfolkene ankom. Han var en af os, der vogtede over sin ejer i 13 timer,« lyder det fra bjergberedskabet.

»Den lille hund er et mirakel,« har ejeren udtalt til avisen Jutarnji List.

Siden uheldet har Kroatiens bjergberedskab været ude og advare mod at vandre med sin hund under voldsomt vintervejr.