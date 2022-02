Efter 12 år kom opkaldet fra politiet.

»Jeg tror stadig, at jeg er i chok. Jeg troede aldrig nogensinde, at det her ville ske,« siger Michelle.

Den amerikanske kvinde, hvis efternavn ikke fremgår, er blevet genforenet med sin hund Zoey – efter at den for 12 år siden forsvandt uden for en forretning i byen Lafayette i Californien. Det fortæller hun i en video lagt på Facebook af San Joaquin County Sheriff's Office.

Her fremgår det videre, at hunden for få dage siden blev fundet i et øde område uden for Stockton omkring 100 kilometer fra det sted, hvor den forsvandt.

Ejeren Michelle. Foto: San Joaquin County Sheriff's Office Vis mere Ejeren Michelle. Foto: San Joaquin County Sheriff's Office

Et vidne havde set Zoey blev sat i vejkanten fra en bil. Den virkede »gammel og syg,« lød det videre, og derfor blev politiet tilkaldt.

Efterfølgende blev det opdaget, at den aldrende hund faktisk havde en chip i øret, og der kunne skabes kontakt til den oprindelige ejer, Michelle, der stadig havde det samme telefonnummer.

Også selvom Zoey faktisk i 2015 blev registreret som værende død, fordi den havde været væk så længe.

»Hun er ikke vokset meget. Hun er så sød,« siger Michelle, der kun nåede at have hunden i et halvt år, inden den forsvandt i 2010 under et kun 20 minutter langt besøg i en butik.

Nu skal den også genforenes med en hundesøster, som hundeejeren stadig har.

»Jeg glæder mig til at tage hende med hjem, få hende rask og lade hende leve ordentligt i resten af hendes liv,« siger Michelle.