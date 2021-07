Man har svært ved at forestille sig noget værre, end det et australsk par var ude for sidste weekend.

Her oplevede en familie fra staten New South Wales, hvordan deres American Staffordshire Terrier bed og angreb parrets kun fem uger gamle baby. Det skriver New.com.au.

Som man desværre nok kan forestille sig, kan en baby ikke stille meget op mod en aggressiv hund, og babyen overlevede ikke angrebet.

Den seks år gamle hund blev efterfølgende aflivet, og politiet er nu i gang med at undersøge, om samme hund har noget at gøre med et tidligere angreb på naboens hund.

Og det har nu fået debatten om såkaldte 'farlige hunderacer' til at køre i Australien, særligt fordi det viser sig, at netop denne hunderace, American Staffordshire Terrier, står bag 200 angreb i staten New South Wales – og det er bare tal for sidste kvartal.

Det er det højeste antal angreb for en hunderace, og flere vil nu have racen forbudt.

Andre mener ikke det hjælper noget som helst at forbyde racen. Blandt andre Brian Crump, der er talsperson for organisationen ' Dogs NSW'.

»Når alt kommer til alt, så handler det om socialiseringen og træningen af hunden. Jeg tror ikke, at svaret er at forbyde, for der er virkelig mange American Staffies, som aldrig er kommet i problemer,« siger Brian Crump.