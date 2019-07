En amerikansk hund, der løb væk, efter at dens ejer kørte galt og røg på hospitalet, er endelig blevet fundet igen – og den er tilbage i sit eget hjem.

»Jeg kan endelig blive mentalt rask, nu hvor min hund er vendt tilbage,« siger den 23-årige Gabrielle McMillan fra New Jersey til NJ.com.

Hun mistede kontrollen over sin bil og ramte en elmast den 24. juni. Hendes rottweiler/bokser-blanding stak af, mens McMillan blev fløjet med helikopter til hospitalet.

Hun er senere blevet sendt hjem for at komme sig, men hendes hund, Jax, blev først fundet igen efter to ugers søgen.

Hunden Jax er endelig hjemme igen. Foto: Facebook / Gabbie McMillan Vis mere Hunden Jax er endelig hjemme igen. Foto: Facebook / Gabbie McMillan

De ledte både efter ham med en drone og fælder med mad, sat op af nogle dyrevelfærdspersoner.

Det lykkedes at fotografere ham, mens han spiste, drak og slappede af.

Det lokale kontor for dyrekontrol kunne fortælle offentligheden, at Jax var i 'flugtmode' – det vil sige, at det vil være meget svært at fange ham, før han falder til ro.

et skriver New York Post.

»Når en hund er på flugt, så løber den og vil fortsætte med at løbe af frygt, selv for sin egen ejer,« siger politiet.

»De kan ikke genkende deres eget navn, de kan ikke genkende deres egen ejer. De er helt og aldeles opsat på at overleve.«

Endelig den 8. juli kunne Gabrielle McMillan skrive på Facebook: 'Fantastiske nyheder, Jax blev reddet sidste nat og er vendt tilbage til sin familie!!!'

'Tak, alle sammen, for at bringe min baby hjem til mig,' skrev Gabrielle McMillan på Facebook tirsdag.