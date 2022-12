Lyt til artiklen

Hunden hedder Jazzy og dens historie er meget speciel.

Den er nemlig blevet genforenet med sin ejer, hele syv år efter den rendte væk. Det oplyser er dyreinternat i den amerikanske stat Florida.

Hun blev fundet mere en 1.280 km fra hendes hjemstat, Texas.

Jazzy blev efterladt i et hotel i Florida. Den 12 år gamle hund kunne næsten ikke gå, da hun blev opdaget af Orange County Animal Services tidligere denne måned.

Dyreinternatet fra Orlando var chokeret, da de scannede Jazzys mikrochip, og fandt frem til dens ejere i Texas.

»Vi har haft genforeninger, der bragte hunde sammen med familier, som var forsvundet i måske er par år.« siger Bryant Almeida, der er informationstalsmand for Orange County Animal Services til den engelske tv-station BBC.

»For en hund, er syv år praktisk taget et helt liv.«

Ejeren fik også en overraskelse som han aldrig havde drømt om, da dyreinternatet ringede til ham, for at dele nyheden.

De fortalte internatet, at Jazzy var blevet bange for noget fyrværkeri for syv år siden. Selvom familien ledte i lang tid efter hunden, gav de aldrig op.

Jazzys ejer, Kerry, tog et fly til Florida et par dage senere. Han skulle ned og hente hunden.

Det var »helt utroligt at se Jazzy komme til live igen, da hun hørte sin ejers stemme«, siger internatet.

»Hun slikkede hans hånd igen og igen og klemte sin krop så tæt på hans, som hun kunne.«